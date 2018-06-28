Путин ужесточил наказание за торговлю редкими животными и экологические преступления

Президент России Владимир Путин подписал закон, который подразумевает лишение свободы за незаконную торговлю редкими животными в Интернете. Документ об этом появился на официальном портале правовой информации.

Закон касается особо ценных диких животных. Он вносит изменения в статьи Уголовного кодекса «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ» и «Незаконная охота». Наказание за нарушения по этим статьям заметно ужесточаются.

Теперь осужденный по этим статьям может получить наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Кроме того, нарушившего закон гражданина, связавшегося с торговлей редкими животными через Интернет, могут ожидать три года принудительных работ и штраф до полутора миллионов рублей.

В статью «Незаконная охота» внесены и другие изменения, в частности, касающиеся методов определения величины ущерба, который был причинен в ходе экологического преступления. Теперь ущерб, превысивший 40 тысяч рублей, будет по умолчанию считаться крупны, 120 тысяч рублей – особо крупным.