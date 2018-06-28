Густой дым накрыл Алма-Ату из-за пожара на складах: видео

На окраине Алма-Аты в четверг, 28 июня, произошел крупный пожар. Там загорелись складские помещения.

Очевидцы уверяют, что дым, поднимающийся от пожара, накрыл весь город и его видно за несколько километров от места инцидента.

Пожар произошел в шесть часов утра по местному времени (три часа утра по московскому – прим.ред.). В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, которые занимаются ликвидацией пожара. Об этом РИА Новости рассказала руководитель пресс-службы городского департамента по чрезвычайным ситуациям Сандугаш Баймухамбетова.

О вероятных пострадавших и причиненном ущербе не сообщается.