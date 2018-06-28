Украина стала европейским лидером по запугиванию и дискриминации журналистов - EFJ

Украина стала европейским лидером по показателям дискриминации и запугивания журналистов. Об этом заявил в ходе конференции ОБСЕ генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес в Киеве, как сообщает «Страна».

По данным Европейской федерации журналистов, 14% процентов всех нарушений в отношении работников СМИ совершенно именно на Украине, в то время как среднеевропейский показатель составляет 4%. Таким образом, Украина становится лидером этого «рейтинга» с заметным отрывом.

Страна имеет «хорошие» показатели и в области статистики по убийствам журналистов. С 2015 года на всю Европу убили 23 журналистов, и двое из них были убиты именно на Украине. Гутьеррес отметил, что речь идет об Олесе Бузине и Павле Шеремете, причем в случае последнего следствие до сих не нашло даже подозреваемых.

Украина занимает высокие позиции и по числу арестованных журналистов, добавил глава EFJ.

«Сейчас мы знаем о четырех журналистах в Украине, которые были заключены в тюрьму, — Станислав Асеев в Донбассе, Дмитрий Василец и Евгений Тимонин, которых осудили на девять лет, и журналист Кирилл Вышинский», - сказал Гутьеррес.

Коснулся глава EFJ и «убийства» журналиста Аркадия Бабченко. Гутьеррес подчеркнул, что украинские власти так и не объяснили необходимость подобной операции. Ее суть свелась к безответственной манипуляции общественным мнением проявлению и неуважением ко всем реально погибшим журналистом, которые сильно пошатнули доверие к Украине в целом.