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Американские кинокритики назвали предварительных претендентов на «Оскар»

Дарья Михалина
04:56 28.06.2018
Журнал Variety назвал фильмы, вышедшие за последние полгода, которые смогут побороться премию американской киноакадемии.
Американские кинокритики назвали предварительных претендентов на «Оскар»
Фото: Mayer / face to face / Globallookpress

Американские кинокритики издания Variety составили список наиболее вероятных претендентов на премию «Оскар» в 2019 году. В него были включены лишь те киноленты, которые вышли в широкий прокат с первого января по 30 июня 2018 года.

За лучший фильм киноэксперты предложили присудить награду ленте «Тебя никогда здесь не было». Номинировать в этой категории, по мнению издания, стоит такие фильмы, как «Черная Пантера», «Первая реформаторская церковь», «Реинкарнация» и «Наездник».

В номинации лучший режиссер, по версии экспертов, должна победить Хлоя Чжао за фильм «Наездник». Среди претендентов также значатся Райан Куглер («Черная пантера»), Ари Астер («Реинкарнация»), Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было») и Пол Шредер («Первая реформаторскую церковь»).

Лучшим актером кинокритики выбрали Итана Хоука за главную роль в «Первой реформаторской реформе», а актрисой – Тони Коллетт («Реинкарнация»).

Тем не менее, в издании отметили, что список лишь предварительный и за полгода может несколько раз измениться, так как обычно фильмы-претенденты на премию американской киноакадемии выходят в прокат осенью.

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