Найден самый ленивый осьминог в мире: видео

Режиссер и видеооператор Шейн Браун смог снять на видео осьминога, которого пользователи Сети прозвали «самым ленивым в мире». Запись размещена в YouTube на канале Caters TV.

Браун снимал на видео дайвера Джессику Грабб, которая плавала около острова Оаху на Гавайях. В какой-то момент в кадре появился небольшой осьминог и невозмутимо прилепился к бедру девушки.

Головоногого «автостопщика» оказалось не так легко сбросить. Кажется, осьминог полностью расслабился и лениво передвигался, зацепившись за плавающую девушку. Дайверу пришлось «прокатить» его на себе по окрестным водам.