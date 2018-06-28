Apple и Samsung урегулировали многолетний патентный спор

Apple Inc. и Samsung Electronics Co. урегулировали спор о нарушении интеллектуальный собственности, который длился между компаниями с 2011 года, передает американский телеканал CNN.

Дело было передано в окружной суд США по Северному округу штата Калифорния, который вынес окончательное решение.

«Этот спор всегда касался не только денег. Apple спровоцировала революцию смартфонов с iPhone, и это факт, что в Samsung бесцеремонно скопировали наш дизайн», - прокомментировал судебное разбирательство представитель Apple.

Известно, что суд встал на сторону производителей iPhone, однако о сумме компенсации, а также дополнительные подробности вынесенного вердикта не разглашаются. В компаниях условия урегулирования также не прокомментировали.