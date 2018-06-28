Ночной кошмар Европы: немецкие СМИ оценили потенциальные итоги сделки Путина и Трампа

В скором времени состоится саммит Россия – США, о проведении которого стороны окончательно договорились в ходе встречи советника президента Штатов по национальной безопасности Джона Болтона и главы РФ Владимира Путина. Последствия от возможной сделки Трампа и Путина на этом саммите оценило немецкое издание Welt.

По мнению экспертов издания, результатом встречи Путина и Трампа станут договоренности о прекращении участия США в военных учениях НАТО на восточной границе стран Альянса. В ответ Москва может сократить военную активность на западе России, утверждается в материале.

Такой сценарий является «кошмарным» для Европы, уверены авторы Welt, поскольку ослабит НАТО и поставит под удар принципы, лежащие в основе этой организации, что особенно огорчит Польшу и Прибалтику. Вместе с тем военные возможности России не станут ниже, даже если она согласится снизить активность на западных границах.

Другим итогом встречи глав России и США может стать ослабление антироссийских санкций со стороны Штатов. Такой сценарий тоже пугают немецкое СМИ, ведь в этом случае Европе придется ослабить санкции вслед за США, обостряя вопрос, насчет которого в Евросоюзе и так нет единого мнения.