Названа самая популярная марка смартфонов в России

Китайская марка Huawei впервые стала лидером по продажам своих гаджетов в России, передает газета «Ведомости».

За последний месяц количество проданных смартфонов этой марки резко увеличилось: доля продаж на российском рынке достигла 26,5%.

Ранее смартфоны марки Samsung считались самыми популярными в стране. Однако на настоящий момент они уступают своим китайским конкурентам: их доля продаж составляет 23,2%.

Всего за последний год компания Huawei резко нарастила присутствие своей электроники на рынке – с 2% до 11%. Популярность их мобильных устройств обуславливается недорогой ценой, которая в среднем составляет 10-15 тысяч рублей.