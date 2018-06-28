Россияне назвали своих фаворитов на ЧМ-2018

Граждане России выбрали своих фаворитов на Чемпионате мира по футболу-2018. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социологический опрос ВЦИОМ.

Опрос проводился 26 июня, на следующий день после того, как сборная России потерпела поражение от Уругвая. В тот момент большинство россиян считали фаворитами турнира Германию, Испанию и РФ.

Граждане России отдали равные количества голосов команде из Испании и отечественной сборной – по 9% опрошенных выразили надежду на победу этих стран. В тройке лидеров оказалась и Германия, ее претендентом на победу назвали 8% респондентов.

Однако 27 июня преподнесло сюрприз любителям футбола. Действующий чемпион мира, самая сильная команда по рейтингу FIFA и один из главных фаворитов россиян, сборная Германии, потерпела сенсационное поражение от Южной Кореи и не смогла пройти даже групповой этап.

Теперь гражданам страны предстоит наблюдать за двумя оставшимся фаворитами – сборными Испании и России. Эти команды встретятся в 1/8 финала первого июля.