Парламент Италии потребовал пересмотра антироссийских санкций

Ведущие итальянские партии «Пять звезд» и Лига призвали пересмотреть санкции против России, передает РИА Новости.

В среду, 27 июня, партии составили резолюцию, которую презентовали в ходе собрания парламента. В ней говорится о необходимости проведения диалога с Россией и расширения сотрудничества между двумя странами.

По мнению представителей политических партий, России и Италии необходимо общими силами бороться против терроризма и пропаганды экстремизма.

Более того, отмечается, что санкции против России не должны затрагивать малые и средние компании, а также сельскохозяйственный сектор.

Против продления санкций в отношении России высказался и председатель совета министров Италии Джузеппе Конте.