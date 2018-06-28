Парламент Италии потребовал пересмотра антироссийских санкций
Итальянские парламентарии выступили за смягчения режима санкций в отношении России.
Фото: Kika Press / ZUMAPRESS / Globallookpress
Ведущие итальянские партии «Пять звезд» и Лига призвали пересмотреть санкции против России, передает РИА Новости.
В среду, 27 июня, партии составили резолюцию, которую презентовали в ходе собрания парламента. В ней говорится о необходимости проведения диалога с Россией и расширения сотрудничества между двумя странами.
По мнению представителей политических партий, России и Италии необходимо общими силами бороться против терроризма и пропаганды экстремизма.
Более того, отмечается, что санкции против России не должны затрагивать малые и средние компании, а также сельскохозяйственный сектор.
Против продления санкций в отношении России высказался и председатель совета министров Италии Джузеппе Конте.