Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названа допустимая доза алкоголя в месяц

Дарья Михалина
02:58 28.06.2018
Ученые выяснили, что употребление более пяти порций алкогольных напитков чаще 12 раз в год может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.
Названа допустимая доза алкоголя в месяц
Фото: Pixabay

Американская ассоциация кардиологов провела исследование, в ходе которых выявила, что не стоит употреблять алкоголь в больших количествах чаще, чем два раза в месяц, так как это крайне негативно влияет на работу человеческого организма. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of the American Heart Association.

Отмечается, что в эксперименте принимали участие 4710 человека в возрасте от 18 до 45 лет. Они изучили, сколько раз в месяц испытуемые злоупотребляли алкоголем. Под этим подразумевается употребление более пяти порций напитков. Одна порция, в свою очередь, эквивалентна 350 мл пива, 100 мл вина или 40 мл крепких спиртных напитков.

Исследования показали, что у тех, кто употреблял большое количество алкоголя чаще, чем два раза в месяц, наблюдалась резкое повышение уровня сахара в крови, холестерина и кровяного давления.

Отмечается, что чаще 12 раз в год «пьянствовали» 25 % мужчин и 10 % женщин.

Специалисты посоветовали сократить уровень употребления спиртного в молодом возрасте для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и улучшения самочувствия в целом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
США и Россия проведут двусторонний саммит
Дата27.06.2018, 17:31
США и Россия проведут двусторонний саммит
«Белые каски» привезли в Идлиб ракеты и порошок: готовится новая провокация
Дата27.06.2018, 22:48
«Белые каски» привезли в Идлиб ракеты и порошок: готовится новая провокация
Проклятие чемпионов: Германия стала четвертым победителем-неудачником на ЧМ
Дата27.06.2018, 19:46
Проклятие чемпионов: Германия стала четвертым победителем-неудачником на ЧМ
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
РСЗО «Торнадо-Г» вышла на международный рынок вооружений
Дата27.06.2018, 16:09
РСЗО «Торнадо-Г» вышла на международный рынок вооружений
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Дата26.06.2018, 18:21
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:27 В стране и мире
Парламент Италии потребовал пересмотра антироссийских санкций
02:32 В стране и мире
Трамп считает возвращение России в G8 неизбежным
02:04 В стране и мире
МИД Венгрии: ЕС применяет неприемлемые двойные стандарты в отношении «Северного потока-2»
21:47 В стране и мире
Польша не откажется от запрета бандеровской идеологии
20:37 В стране и мире
Украине грозит коллапс в металлургической отрасли
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Роковая ошибка: цапля приземлилась в клетке со львами в зоопарке Видео
Роковая ошибка: цапля приземлилась в клетке со львами в зоопарке
В Симпсонах нашли предсказание исхода ЧМ-2018
В Симпсонах нашли предсказание исхода ЧМ-2018
Инопланетяне или русские? В Сети гадают, что за таинственный объект нашли на пляже в США Видео
Инопланетяне или русские? В Сети гадают, что за таинственный объект нашли на пляже в США
Не на того напали: дедушка оказался боксером и отправил в нокаут двух грабителей Видео
Не на того напали: дедушка оказался боксером и отправил в нокаут двух грабителей
СМИ: при агрессии Киева на стороне ДНР выступят десятки тысяч добровольцев Видео
СМИ: при агрессии Киева на стороне ДНР выступят десятки тысяч добровольцев
Пес, умеющий делать массаж сердца, работает в испанской полиции: видео Видео
Пес, умеющий делать массаж сердца, работает в испанской полиции: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.