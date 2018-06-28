Названа допустимая доза алкоголя в месяц

Американская ассоциация кардиологов провела исследование, в ходе которых выявила, что не стоит употреблять алкоголь в больших количествах чаще, чем два раза в месяц, так как это крайне негативно влияет на работу человеческого организма. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of the American Heart Association.

Отмечается, что в эксперименте принимали участие 4710 человека в возрасте от 18 до 45 лет. Они изучили, сколько раз в месяц испытуемые злоупотребляли алкоголем. Под этим подразумевается употребление более пяти порций напитков. Одна порция, в свою очередь, эквивалентна 350 мл пива, 100 мл вина или 40 мл крепких спиртных напитков.

Исследования показали, что у тех, кто употреблял большое количество алкоголя чаще, чем два раза в месяц, наблюдалась резкое повышение уровня сахара в крови, холестерина и кровяного давления.

Отмечается, что чаще 12 раз в год «пьянствовали» 25 % мужчин и 10 % женщин.

Специалисты посоветовали сократить уровень употребления спиртного в молодом возрасте для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и улучшения самочувствия в целом.