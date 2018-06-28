Президент Португалии предложил Трампу обсудить Роналду на встрече с Путиным

Португальский президент Марселу Ребелу де Соузу предложил американскому лидера Дональду Трампу необычную тему для обсуждения на будущей встрече с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи в Белом доме Трамп и де Соузу обсудили несколько тем, в том числе футбол в свете проходящего в России ЧМ-2018. Тогда Трамп признался, что его сын фанат этого вида спорта.

«Вы говорили о футболе, позвольте мне попросить вас кое о чем. У меня есть для вас предложение, если вы собираетесь встретиться с Путиным, не забудьте ему сказать, что у Португалии лучший игрок в мире, которого зовут Криштиану Роналду», - заявил президент Португалии.

В ответ Трамп в шутку заявил, что Роналду смог бы обставить де Соузу в президентской гонке, если захотел бы баллотироваться на этот пост. Португальский президент согласился с этим утверждением.

Ранее Путин и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон договорились о месте и времени проведения двустороннего саммита между странами. Встреча лидеров будет проходить в течение нескольких часов на территории третьей страны, точную дату и место саммита раскроют позже. По версии СМИ, это могут быть Хельсинки.