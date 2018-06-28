Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ЧМ-2018 по футболу ТЕГИ

Президент Португалии предложил Трампу обсудить Роналду на встрече с Путиным

Вадим Синицын
02:45 28.06.2018
В ходе встречи в Белом доме Трамп и де Соузу обсудили несколько тем, в том числе футбол в свете проходящего в России ЧМ-2018. Португальский президент попросил Трампа напомнить Путину напомнить о Роналду во время будущей встречи.
Президент Португалии предложил Трампу обсудить Роналду на встрече с Путиным
Фото: Rodolfo Buhrer / ZUMAPRESS / Globallookpress

Португальский президент Марселу Ребелу де Соузу предложил американскому лидера Дональду Трампу необычную тему для обсуждения на будущей встрече с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи в Белом доме Трамп и де Соузу обсудили несколько тем, в том числе футбол в свете проходящего в России ЧМ-2018. Тогда Трамп признался, что его сын фанат этого вида спорта.

«Вы говорили о футболе, позвольте мне попросить вас кое о чем. У меня есть для вас предложение, если вы собираетесь встретиться с Путиным, не забудьте ему сказать, что у Португалии лучший игрок в мире, которого зовут Криштиану Роналду», - заявил президент Португалии.

В ответ Трамп в шутку заявил, что Роналду смог бы обставить де Соузу в президентской гонке, если захотел бы баллотироваться на этот пост. Португальский президент согласился с этим утверждением.

Ранее Путин и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон договорились о месте и времени проведения двустороннего саммита между странами. Встреча лидеров будет проходить в течение нескольких часов на территории третьей страны, точную дату и место саммита раскроют позже. По версии СМИ, это могут быть Хельсинки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
США и Россия проведут двусторонний саммит
Дата27.06.2018, 17:31
США и Россия проведут двусторонний саммит
«Белые каски» привезли в Идлиб ракеты и порошок: готовится новая провокация
Дата27.06.2018, 22:48
«Белые каски» привезли в Идлиб ракеты и порошок: готовится новая провокация
Проклятие чемпионов: Германия стала четвертым победителем-неудачником на ЧМ
Дата27.06.2018, 19:46
Проклятие чемпионов: Германия стала четвертым победителем-неудачником на ЧМ
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
РСЗО «Торнадо-Г» вышла на международный рынок вооружений
Дата27.06.2018, 16:09
РСЗО «Торнадо-Г» вышла на международный рынок вооружений
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Дата26.06.2018, 18:21
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ЧМ-2018 по футболу
03:38 В стране и мире
Россияне назвали своих фаворитов на ЧМ-2018
02:45 В стране и мире
Президент Португалии предложил Трампу обсудить Роналду на встрече с Путиным
01:26 В стране и мире
В Дании создали икру со вкусом пива к ЧМ-2018
23:42 Спорт
Видео
Россия проделала фантастическую работу - Трамп о ЧМ-2018
23:27 Спорт
Швейцария не смогла победить Коста-Рику и встретится со Швецией в плей-офф
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
03:27 В стране и мире
Парламент Италии потребовал пересмотра антироссийских санкций
02:32 В стране и мире
Трамп считает возвращение России в G8 неизбежным
02:04 В стране и мире
МИД Венгрии: ЕС применяет неприемлемые двойные стандарты в отношении «Северного потока-2»
21:47 В стране и мире
Польша не откажется от запрета бандеровской идеологии
20:37 В стране и мире
Украине грозит коллапс в металлургической отрасли
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Роковая ошибка: цапля приземлилась в клетке со львами в зоопарке Видео
Роковая ошибка: цапля приземлилась в клетке со львами в зоопарке
В Симпсонах нашли предсказание исхода ЧМ-2018
В Симпсонах нашли предсказание исхода ЧМ-2018
Инопланетяне или русские? В Сети гадают, что за таинственный объект нашли на пляже в США Видео
Инопланетяне или русские? В Сети гадают, что за таинственный объект нашли на пляже в США
Не на того напали: дедушка оказался боксером и отправил в нокаут двух грабителей Видео
Не на того напали: дедушка оказался боксером и отправил в нокаут двух грабителей
СМИ: при агрессии Киева на стороне ДНР выступят десятки тысяч добровольцев Видео
СМИ: при агрессии Киева на стороне ДНР выступят десятки тысяч добровольцев
Пес, умеющий делать массаж сердца, работает в испанской полиции: видео Видео
Пес, умеющий делать массаж сердца, работает в испанской полиции: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.