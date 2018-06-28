Трамп считает возвращение России в G8 неизбежным
О том, что Россия снова станет участницей обсуждений политических вопросов на уровне ведущих мировых государств, сообщил Майк Помпео во время слушаний в сенате.
Фото: U.S. / State Department
Россия вернется в состав G7 даже в том случае, если примет решение не выполнять Минские соглашения, считает Дональд Трамп. Об этом в среду, 27 июня, рассказал госсекретарь США Майк Помпео.
Он добавил, что, по мнению Трампа, обсуждение внешнеполитических вопросов без участия российской стороны не предоставляется возможным.
«Президент глубоко убежден в том, что России необходимо снова стать частью этих важных геополитических переговоров, и это неизбежно случится», - приводит слова Помпео РИА Новости.
Ранее сообщалось о намерении Дональда Трампа провести переговоры с Владимиром Путиным. По предварительным данным, встреча двух лидеров может состояться после саммита НАТО в Хельсинки.