Трамп считает возвращение России в G8 неизбежным

Россия вернется в состав G7 даже в том случае, если примет решение не выполнять Минские соглашения, считает Дональд Трамп. Об этом в среду, 27 июня, рассказал госсекретарь США Майк Помпео.

Он добавил, что, по мнению Трампа, обсуждение внешнеполитических вопросов без участия российской стороны не предоставляется возможным.

«Президент глубоко убежден в том, что России необходимо снова стать частью этих важных геополитических переговоров, и это неизбежно случится», - приводит слова Помпео РИА Новости.

Ранее сообщалось о намерении Дональда Трампа провести переговоры с Владимиром Путиным. По предварительным данным, встреча двух лидеров может состояться после саммита НАТО в Хельсинки.