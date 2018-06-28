МИД Венгрии: ЕС применяет неприемлемые двойные стандарты в отношении «Северного потока-2»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз демонстрирует «неприемлемые» двойные стандарты в отношении российского газового проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Сийярто отметил, что Венгрия не является частью проекта, в связи с чем не может выступить против него, но добавил, что подход Еврокомиссии к вопросу является очевидно противоречивым.

«Мы не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты», - заявил глава МИД Венгрии.

По мнению министра, Еврокомиссия «убила» и предыдущий проект под названием «Южный поток», который мог бы эффективно диверсифицировать энергетические маршруты в странах Центральной Европы, и теперь пытается повторить эту ошибку без каких-либо причин.

«А теперь мы снова не видим поощрения со стороны комиссии. Я не могу представить никаких извинений или причин, которые бы комиссия могла привести», заключил Сийярто.

Проект «Северный поток - 2» предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров от российского побережья через Балтийское море до Германии. Его длина составит свыше 1 200 километров.