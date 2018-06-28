Немецкая компания Audi отзывает в России автомобили четырех моделей, выпущенных в период с 2012 по 2017 годы, следует из официального сообщения, опубликованного на сайте Росстандарта.

Отмечается, что всего под отзыв попадают 769 машин моделей A4, A5, A6, а также кроссоверы Q5.Причиной тому стала вероятная проблема с тормозами: если в электронные компоненты автомобиля проникнет влага, это может спровоцировать перегрев и выход из строя насоса охлаждающей жидкости.

Компания свяжется с владельцами вышеупомянутых автомобилей и пригласит их на бесплатную диагностику, а также проведет ремонт в случае необходимости.

Проверить попадает ли автомобиль под отзыв можно и самостоятельно на сайте Росстандарта по индивидуальному VIN-коду.