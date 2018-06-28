В помощь таможне: французы подарили россиянам овчарку Матисса

Российские таможенники получили от французских коллег оригинальный подарок – черную короткошерстную овчарку по прозвищу Матисс. Щенка, названного в честь великого французского художника, подарили по случаю 20-летия сотрудничества.

Матисс уже получил специализацию, он натренирован на распознавание табачной контрабанды. Пес может похвастаться знанием трех языков – он понимает команды на французском и английском, а теперь и на русском.

Однако команды Матисс принимает только от своей напарницы Кристины из таможни Пскова, которая прошла обучение во Франции. Таможенные собаки надрессированы не выполнять команды посторонних людей.

Можно сказать, что в Россию французский пес приехал по обмену. Несколько лет назад россияне подарили коллегами щенка Добрыню, чтобы заменить погибшую на боевом посту овчарку Дизеля.

«Официальная передача французской таможенной собаки России служит дополнительным доказательством нашего интереса и нашей приверженности», - отметил посол Франции в РФ Сильви Берманн.

За двадцать лет сотрудничества российские и французские кинологи сумели обучить сотни специалистов и уникальных таможенных собак, которые могут распознать любые запрещенные предметы – от фальшивых банкнот до оружия. Матисс же отправиться на российскую границу с Прибалтикой, чтобы бороться с табачными контрабандистами.