В Дании создали икру со вкусом пива к ЧМ-2018

Датская компания Carlsberg создала икру со вкусом пива специально к началу чемпионата мира по футболу – 2018 в России, передает издание Adweek.

Отмечается, что таким способом представители пивоваренной компании Carlsberg хотели почтить российскую кухню, при этом привнеся в нее что-то свое.

Для создания икры были использованы технологии молекулярной кухни.

«Мы подумали, что было бы интересно создать икру из пива, чтобы дать поклонникам футбола попробовать вкус России», - рассказал шеф-повар Carlsberg Умут Сакарья.

Более того, в компании выразили надежду на то, что «пивная» икра поможет футбольным фанатам сократить потребления алкоголя во время проведения спортивного турнира.