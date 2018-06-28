В Дании создали икру со вкусом пива к ЧМ-2018
Специалисты надеются, что новый продукт поможет болельщикам сократить употребление алкоголя.
Фото: Carlsberg / youtube
Датская компания Carlsberg создала икру со вкусом пива специально к началу чемпионата мира по футболу – 2018 в России, передает издание Adweek.
Отмечается, что таким способом представители пивоваренной компании Carlsberg хотели почтить российскую кухню, при этом привнеся в нее что-то свое.
Для создания икры были использованы технологии молекулярной кухни.
«Мы подумали, что было бы интересно создать икру из пива, чтобы дать поклонникам футбола попробовать вкус России», - рассказал шеф-повар Carlsberg Умут Сакарья.
Более того, в компании выразили надежду на то, что «пивная» икра поможет футбольным фанатам сократить потребления алкоголя во время проведения спортивного турнира.