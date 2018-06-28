Стритрейсерша Мара Багдасарян призвала всех соблюдать ПДД

Скандально известная гонщица Мара Багдасарян заявила о важности соблюдения правил дорожного движения. Девушка опубликовала в своих соцсетях фото разбитой машины и рассказала, что однажды она сама стала жертвой серьезного ДТП, после которого ей по счастливой случайности удалось выжить.

«Соблюдая ПДД, вы сохраняете жизнь себе и своим близким. Помните об этом! Сейчас я это все понимаю и призываю вас соблюдать правила дорожного движения», - отметила Багдасарян в своем Instagram.

Напомним, стритрейсерша была лишена прав после гонок на Mercedes Gelandewagen с полицейской машиной. Тем не менее, после инцидента ее не раз замечали за рулем автомобиля.

26 июня текущего года Багдасарян разместила срочное объявление о продаже своего двухдверного автомобиля S-класса марки Mercedes-Benz.