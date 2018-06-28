Путин узаконил блокировку карт при подозрении на хищение средств

Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денег с кредитных карт. Его текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Исходя из него, оператор сможет приостанавливать функционирование карты в случае фиксации признаков перевода средств без согласия клиента сроком до двух дней.

После «заморозки» карты данные о подозрительном платеже необходимо будет передать в Банк России. Более того, кредитная организация должна сразу же связаться с клиентом для принятия мер.

Закон вступит в силу через 90 дней со дня опубликования.