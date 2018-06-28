Мужчина голыми руками спас аллигатора от питона: видео

Американец по имени Майк Киммел спас маленького аллигатора от трехметрового питона буквально голыми руками. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в национальном парке Эверглейдс во Флориде. Охотник за змеями Марк Киммел и автор видео во время ночной прогулки по парку обратили внимание на схватку аллигатора и питона, который обвил рептилию кольцами.

Сперва Киммел решил, что аллигатор уже мертв, однако позже заметил шевеление. Тогда он, будучи профессионалом в обращении со змеями, вытащил питона из воды, освободил рептилию от удушающих «объятий» и спас аллигатора.

Питоны не являются эндемичным видом для Флориды, они попали туда случайно. Размножаясь, змеи, активно уничтожают местную фауну – местным властям даже пришлось объявить награды за их отлов.