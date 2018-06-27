Роухани пообещал поставить США «на колени»

Президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения заявил, что «поставит Соединенные Штаты на колени», пишет РИА Новости.

«Никоим образом мы не будем капитулировать перед Штатами и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», - подчеркнул он.

Иранский лидер отметил, что власти страны не будут идти на уступки в вопросе пересмотра ядерной сделки. При этом, политика главы Белого дома, по мнению Роухани, настраивает весь мир против Соединенных Штатов.

Роухани добавил, что иранские власти должны приложить больше усилий в борьбе с экономическими проблемами и урегулировании ситуации на внутреннем рынке. Президент призвал показать миру, что Иран переживает проблемы, не променяв величие, свободу, независимость, религию и культуру.

Напомним, в начале мая американский президент Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки, которая была подписала в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников. Тегеран обязался ограничить атомную деятельность в обмен на прекращение санкций. Позднее в Иране объявили о создании штаба по противоборству психологической войне и американской пропаганде.