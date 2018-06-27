Noize MC и Монеточку хотят призвать к ответственности за призывы к суициду

В совместном творчестве рэпера Noize MC и певицы Монеточки усмотрели призыв к детскому суициду. Адвокат Сергей Афанасьев пожаловался в прокуратуру на песню «Чайлдфри», клип на которую был опубликован на YouTube-канале Noize MC год назад, сообщает «360».

Сам музыкант в комментарии к видео объяснил, что эта песня не для подростков, а в большей степени призвана оказать влияние на родителей и заставить их обратить внимание на собственных детей.

«Глупо отрицать, что это провокационная песня. Да, провокационная. Огромное количество родителей фактически игнорируют своих детей, не пытаются найти с ними общий язык, не вникают в их интересы и проблемы», - написал исполнитель.

Он объяснил, что «когда случается абсолютно закономерный коллапс», вину нерадивые родители пытаются переложить именно на «музыкантов с "неправильным репертуаром"».

По словам Noize MC, композиция и сам клип «о персональной ответственности за собственные жизненные решения».