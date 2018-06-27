Трамп назвал Хельсинки вероятным местом встречи с Путиным после саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться после саммита НАТО в Хельсинки. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американский президент отметил, что встреча с российским коллегой пройдет во время поездки Трампа в Европу. Он отметил, что намерен обсудить с Путиным Сирию и Украину.

Ранее сообщалось, что договоренность о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа достигнута. Владимир Путин и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон договорились о месте и времени проведения двустороннего саммита между странами. О точной дате саммита объявят 28 июня.