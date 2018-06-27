Задержана начальник управления Росгвардии Владимирской области

Начальник управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина подозревается в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета в мессенджере «Там-Там».

Следователи ведут расследование по факту получения взяток Мокшиной от подчиненных ей руководителей подразделений за непривлечение их к дисциплинарной ответственности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Сотрудниками СК были проведены обыски, в настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.