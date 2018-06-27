Mozilla представила быструю и безопасную версию Firefox

Компания Mozilla представила более быструю и безопасную версию Firefox 61 для платформ Windows, Linux, macOS и Android с несколькими новыми функциями.

Разработчики ускорили переход между вкладками за счет предварительной прорисовки содержимого, то есть когда пользователь наводит курсор на вкладку, она начинает загружаться в фоновом режиме.

Еще одно нововведение связано со списком отображения. Новый механизм Retained Display Lists позволяет перерисовывать лишь те элементы интерфейса, что были изменены, а не всю страницу целиком. Это позволило сократить время перерисовки на треть.

Обновление также получило экспериментальную поддержку нового сервиса Firefox Monitor, которое позволяет проверять электронный адрес через базу скомпрометированных учетных записей. Обмен между браузером и сервером будет идти по шифрованному каналу, а проверка – по более чем 5 млрд записей, при этом она будет анонимной.

Кроме того, в браузере можно будет добавлять поисковые системы через меню адресной строки.