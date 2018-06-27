РГО и «Юнармия» подписали соглашение о сотрудничестве

Русское географическое общество (РГО) и молодежная военно-патриотическая организация «Юнармия» подписали соглашение о сотрудничестве.

Организации будут работать совместно как в сфере патриотического воспитания, так и в области изучения географии и других культурно-просветительских проектов.

Соглашение было подписано 27 июня в московской штаб-квартире РГО.