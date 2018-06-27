Польша не откажется от запрета бандеровской идеологии
Президент Польши внес поправки в закон, отменяющие уголовное наказание за обвинения поляков в холокосте.
Фото: Mateusz Wlodarczyk / ZUMAPRESS / Globallookpress
Изменения в спорный закон о холокосте не затронут положения о запрете бандеровской идеологии, заверил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«В наших предложениях мы не касаемся темы пропаганды бандеровской идеологии и отрицания Волынской резни», - подчеркнул глава правительства.
В тоже время президент Польши Анджей Дуда подписал поправки, которые отменяют уголовное наказание за обвинения поляков в холокосте и помощи в организации лагерей смерти для евреев, сообщает Reuters.
Закон вызвал резкую и крайне негативную реакцию в израильском обществе, в том числе среди известных политиков и руководителей государства, обсуждения доходили вплоть до требований отозвать посла Израиля из Польши.