Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Эксперты Bloomberg составили рейтинг 25 самых богатых семей мира, чье состояние в общей сложности оценивается более чем в 1 трлн долларов. При этом учитывались только «старые деньги», которые хотя бы раз были переданы по наследству.

Лидером рейтинга оказалось семейство Уолтон, которое владеет крупнейшей в мире сетью из 12 тысяч розничных магазинов Walmart. Состояние Уолтон оценивается в 151,5 млрд долларов. Вторую строчку рейтинга заняли Фред и Чарльз Кохам, являющиеся сыновьями основателя корпорации Koch Industries, с 99 млрд долларов. Компания занимается производством, инвестициями, переработкой нефти и пластмасс. Тройку лидеров с 89 млрд долларов замыкают наследники Фрэнка Марса, основавшего кондитерскую компанию Mars, ставшую с годами одним из крупнейших игроков на мировом рынке сладостей. Компания Mars всем известна такими продуктами, как M&Ms, Milky Way и Mars.

На четвертом месте – три бельгийские семьи (ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх), владеющие крупнейшим производством пива Anheuser-Busch InBev. Состояние бельгийцев оценивается в 54 млрд долларов. В топ-5 также попали наследники основателя французского дома моды Hermеs. По оценкам агентства, их капитал составляет чуть больше 49 млрд долларов.

Азию в рейтинге богатейших представляют члены семьи Амбани, которые контролируют крупнейший индийский холдинг Reliance Industries. Их состояние оценивается в 44 млрд долларов и является седьмым по величине в мире.

Также в рейтинге - семья Альбрехт, которая ладеет сетью супермаркетов Aldi, с 38,8 млрд долларов, основавший Auchan Жерар Мюлье с 37,5 млрд долларов, потомки основателя Samsung Ли Бен Чхоля с 30,9 млрд долларов и наследники Эсте Лаудер с 24,3 млрд долларов.