Украине грозит коллапс в металлургической отрасли

Ограничение ввоза в Украину серной кислоты может ударить по одной из ведущих отраслей украинской промышленности и в итоге по экономике всей страны. Об этом заявил заявил директор металлургического комбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили, пишет «Обозреватель».

«Если из-за нехватки серной кислоты встанут коксохимики — по цепочке остановится вся отечественная металлургия», — подчеркнул Цкитишвили.

По его словам, межведомственная комиссия по торговле при министерстве экономического развития, ограничившая импорт серной кислоты, действует не в интересах Украины, экономика которой зависит от валютной выручки, которую обеспечивают украинские металлурги.

По данным издания, предприятия уже получают сырье с перебоями, когда любая задержка может привести к остановке промышленных предприятий.

«Оставшиеся на рынке отечественные производители - для которых этот продукт является побочным - не могут обеспечить коксохимиков даже четвертью необходимых им объемов», - заключил директор «Азовстали».

Ранее сообщалось, что на Украине может остановиться производство водки, поскольку счета «Укрспирт» были арестованы.