Опубликованы фото со съемочной площадки нового фильма Тарантино

Американский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram первый кадр из нового фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», в котором снимается вместе с Брэдом Питтом.

Действие ленты происходит в 1969 году в Голливуде. На снимке актеры стоят в образах своих героев – Ди Каприо играет стареющую звезду вестернов, а Питт - его дублера. Они всеми силами стараются вернуть себе славу. При этом они живут по соседству с Шэнон Тейт – актрисой и моделью, которую убила банда Чарльза Мэнсона.

Фильм «Однажды в Голливуде» станет девятой картиной в карьере Тарантино. В фильме также снимутся Марго Робби, Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Тим Рот, Берт Рейнольдс и другие. Премьера фильма назначена на 9 августа 2019 года.