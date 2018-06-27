Умер отец Майкла Джексона
Причиной смерти Джозефа Джексона стал рак поджелудочной железы.
Фото: Kika Press / ZUMAPRESS / Globallookpress
Отец певца Майкла Джексона музыкальный менеджер Джозеф Джексон умер в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни, сообщает TMZ.
Отмечается, что в начале месяца с терминальной стадией рака поджелудочной железы, при которой происходят необратимые процессы в организме человека, практически не поддающиеся лечению.
Джексон ушел из жизни в окружении жены, детей и внуков.
В начале 1960-х Джо Джексон был продюсером группы The Jackson 5, состоящей из его сыновей, а позже и Майкла Джексона.