Мацуев сравнил сборную России по футболу с оркестром

Пианист Денис Мацуев во время вручения госнаград сравнил футболистов российской сборной с оркестром и нашел между ними «очень много пересечений». Музыкант отметил, что является страстным болельщиком российской сборной по футболу.

«Рассадка оркестра очень напоминает тактическую схему в футболе. Первые и вторые скрипки - нападающие. Если говорить о нашей сборной, это Самедов, Черышев, первая скрипка - Дзюба», - сказал Мацуев.

Затем, по его словам, виолончелью выступает Головин, кларнетом и фаготом являются два опорника, Зобнин и Газинский, и остальные четыре защитника - это валторны: Фернандес, Кутепов, Игнашевич и Жирков. А также ударник - Акинфеев.

«Осталось четыре дня репетиций. И на концерте с испанцами мы покажем самую лучшую игру. Россия, вперед!» - подытожил пианист.

Президент России Владимир Путин после того, как вручил Мацуеву орден Почета, ответил ему, что всю страну можно сравнить с симфоническим оркестром.