СКР займется делом о попытке изнасилования девушки таксистом Uber

Сотрудники московской полиции установили личность водителя такси Uber, которого клиентка обвинила в попытке изнасилования, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России. Стражи порядка передали материалы проверки по заявлению девушки в СК РФ для принятия процессуального решения.

«26 июня в полицию обратилась девушка 1989 года рождения, которая заявила о том, что водитель такси пытался ее изнасиловать», - сказали в пресс-службе.

После обращения девушки и составления заявления полицейские провели необходимые мероприятия, в результате которых таксист был установлен.

Пострадавшая Анна Брейн опубликовала запись в соцсети в Facebook о том, что накануне ее пытался изнасиловать водитель такси Uber в районе метро «Шаболовская», но ей удалось сбежать. По ее словам, вскоре водителя задержали, однако затем отпустили под подписку о невыезде.