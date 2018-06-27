В ТЦ «Атриум» в Москве произошел пожар: видео

В Москве загорелся торговый центр «Атриум», сообщили в столичном управлении МЧС РФ. Очевидцы опубликовали в Сети видео возгорания и эвакуации посетителей из ТЦ.

По данным спасателей, очаг находился под кровлей здания, где воспламенился утеплитель.

«Площадь пожара составила около 10 квадратных метров», - заявили в пресс-службе ведомства.

Спустя полчаса в 17:56 мск возгорание удалось ликвидировать. Все сотрудники и посетители торгового центра в целях безопасности были эвакуированы. Сведений о пострадавших не поступало.