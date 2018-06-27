СМИ: Ким Чен Ын приказал расстрелять офицера за дополнительные пайки военным

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил публично казнить генерал-лейтенанта Хён Чу Сона за то, что тот распорядился дать военным дополнительные пайки, пишет Daily Mail.

Офицера приговорили к расстрелу и исполнили приговор на территории одной из военных академий в Пхеньяне. Его признали виновным в «превышении полномочий», «содействии врагу» и «антипартийной деятельности».

Все дело в том, что Хён Чу Сон распорядился отправить военнослужащим и их семьям на ракетодроме Сохэ тонну топлива, более 500 килограмм риса и более 700 килограмм кукурузы.

Как пишет издание, по словам источника в Пхеньяне, когда Ким Чен Ын узнал об этом, то разгневался и распорядился расстрелять высокопоставленного офицера, потому что «мы должны пресечь бутон идеологического отравления».