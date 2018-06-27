ОЗХО приняла британский проект изменения мандата

82 страны-участницы Конвенции о запрещении химического оружия проголосовали за принятие британского проекта изменения мандата Организации по запрещению химического оружия. Об этом сообщил постпред Великобритании при ОЗХО Петер Уилсон в своем Twitter.

«Британское решение на Специальной конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия принято. За него подано 82 голоса», - написал он.

Против проекта проголосовали 24 страны.

Ранее в ОЗХО отклонили все пять поправок от Венесуэлы, Ирана, Белоруссии, Казахстана и Бурунди к проекту Британии о расширении полномочий организации.

Напомним, на специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химоружия рассматривался вопрос наделения ОЗХО обвинительными функциями за применение химоружия.