США и Россия проведут двусторонний саммит

Президент России Владимир Путин и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон договорились о месте и времени проведения двустороннего саммита между странами. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путин принимал Болтона в Кремле, во встрече также приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Ушакова, встреча будет проходить в течение нескольких часов на территории третьей страны, в ходе нее состоится беседа тет-а-тет между Путиным и главой США Дональдом Трампом.

Точную дату и место встречи раскроют завтра, добавил Ушаков, передает РИА «Новости».

Приоритетными темами, которые будут обсуждаться на саммите Россия - США, станут стратегическая стабильность, борьба с терроризмом и выправление двусторонних отношений.

На встрече Владимира Путина и Джона Болтона также центральной темой стали перспективы улучшения взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами.

В начале переговоров Болтон отметил важность «обсуждения возможности улучшения взаимоотношений между Россией и США по направлениям, по которым у нас есть определенные разногласия».

Владимир Путин также поздравил Болтона с тем, что США получили право на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году и пообещал поделиться опытом успешной организации первенства.