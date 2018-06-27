В ОЗХО отклонили все поправки к проекту Британии о расширении полномочий организации

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) отклонила все поправки, внесенные в проект британского решения по наделению организации обвинительными функциями за применение химоружия. Об этом сообщил постпред Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон, пишет РИА Новости.

«Поправка Бурунди к проекту мандата ОЗХО не установила бы конкретную договоренность о назначении виновных за использование химоружия в Сирии. Поправка отклонена: только 23 голоса за, 78 - против», - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что в проект решения предложили пять поправок - от Венесуэлы, Ирана, Белоруссии, Казахстана и Бурунди. А США поддержали предложение Британии о наделение ОЗХО полномочиями по установлению виновных в химатаках. Против одобрения британского проекта выступили Россия, Сирия и Иран.

С 26 по 28 июля в Гааге проходит специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химоружия, по итогам которой ОЗХО может получить мандат устанавливать виновных в применении химического оружия.