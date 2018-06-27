Роковая ошибка: цапля приземлилась в клетке со львами в зоопарке
Посетители Амстердамского зоопарка сняли на видео охоту львицы на цаплю.
Видео: Max Quinn / YouTube
Последние секунды жизни приземлившейся в клетке со львами цапли попали на видео.
Птица решила отдохнуть, но из всех мест в Амстердамском зоопарке цапля почему-то выбрала самое неудачное.
Легкую добычу первой заметила львица и начала подкрадываться к птице. Несколько раз хищница замирала, чтобы не спугнуть свою жертву, и в решительном прыжке одним махом не оставила пернатой никакого шанса к спасению.
На обед к львице, закончившей охоту, тут же подоспели лев и еще одна львица.