Суд арестовал экс-сотрудника «Синергии», насмерть сбившего беременную девушку

Головинский суд Москвы арестовал до 20 августа экс-сотрудника университета «Синергия» Михаила Исаханова, сбившего двух женщин, одна из которых была беременна.

Как пишет РИА Новости, суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал автолюбителя до 20 августа. Как рассказал адвокат потерпевших Станислав Мальцев, подозреваемый отказался от медицинского освидетельствования после аварии, не признал свою вину, а также не помог девушкам. Теперь ему грозит до пяти лет заключения по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Исаханов на суде принес извинения родственникам погибшей девушки, а также пострадавшей и заявил, что «поможет материально». Его защитник попросил суд отпустить подозреваемого под залог в один миллион рублей.

ДТП произошло 18 июня на улице Верхняя Масловка - водитель сбил двух женщин, одна из которых была на девятом месяце беременности, в результате чего она погибла. Вторая пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Исаханов после ДТП был уволен из университета «Синергия».