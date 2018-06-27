Подросток сорвался с колеса обозрения в Иркутске: видео

Несколько подростков забрались на недостроенное колесо обозрения в Иркутске, чтобы сделать фотографии с высоты. В какой-то момент один из них не удержался и сорвался вниз. Кадры падения, снятые камерой видеонаблюдения, были опубликованы в Сети.

Молодых людей пытались задержать охранники еще на входе, однако те оказали сопротивление и успели прорваться на аттракцион. Как сообщает местный телеканал «Семерка», подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший юноша был доставлен в больницу с переломом позвоночника. Еще три человека успели скрыться с места происшествия, однако позже их задержали. Отмечается, что подросткам грозит штраф за распитие спиртного.