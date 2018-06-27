Путин предложил советнику Трампа обсудить восстановление отношений РФ и США

Владимир Путин встретился 27 июня с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Переговоры состоялись в Кремле, в них принял участие министр обороны Сергей Шойгу.

В самом начале встречи российский президент отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились из-за внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

«Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими странами», - сказал Болтону Путин.

Глава государства также особо подчеркнул, что Москва никогда не стремилась к конфронтации с Вашингтоном.

«Я надеюсь, что мы сможем обсудить возможности улучшить взаимоотношения между Россией и США по всем направлениям, по которым у нас есть определенные разногласия», - заявил, в свою очередь, советник Дональда Трампа.

Владимир Путин также поздравил американцев с тем, что они получили право провести чемпионат мира по футболу в 2026 году. Президент отметил, что у России пока получается организовать свой турнир должным образом и выразил готовность поделиться опытом в этом направлении.