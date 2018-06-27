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Путин назвал самую крутую награду для себя

Василиса Морозова
16:23 27.06.2018
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград заявил, что самой лучшей для него наградой является поддержка избирателей.
Фото: путин пресс-служба президента РФ

Российский лидер Владимир Путин заявил, что считает самой крутой наградой для себя голоса россиян, которые они отдали за него на выборах президента. Об этом он сказал после церемонии вручения госнаград в Кремле, отвечая на вопрос, когда он сам получит награду.

«Меня награждают тем, что голосуют за меня. Круче награды нет», - подчеркнул президент РФ.

Путин вручил 27 июня госнаграды деятелям науки и культуры, спортсменам и космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства.  Церемония традиционно проходила в Екатерининском зале Кремля. В частности, российский путешественник Федор Конюхов, получая орден из рук президента, попросил о помощи в организации новой экспедиции.  

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