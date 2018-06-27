Путин назвал самую крутую награду для себя

Российский лидер Владимир Путин заявил, что считает самой крутой наградой для себя голоса россиян, которые они отдали за него на выборах президента. Об этом он сказал после церемонии вручения госнаград в Кремле, отвечая на вопрос, когда он сам получит награду.

«Меня награждают тем, что голосуют за меня. Круче награды нет», - подчеркнул президент РФ.

Путин вручил 27 июня госнаграды деятелям науки и культуры, спортсменам и космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства. Церемония традиционно проходила в Екатерининском зале Кремля. В частности, российский путешественник Федор Конюхов, получая орден из рук президента, попросил о помощи в организации новой экспедиции.