ВМС Украины провели учения возле границы с Крымом

Артиллеристы Военно-морских сил Украины провели учения в Херсонской области недалеко от границы с Крымом, сообщили в пресс-службе ВМС Украины на Facebook.

Отмечается, что целью мероприятия стала оборона морского побережья и уничтожение противника, который, по мнению украинских военных, будет наступать на них с территории Крымского полуострова.

Помимо этого артиллеристы отрабатывали поражение целей на территории самого Крыма и провели тренировку по корректировки огня «в районах сосредоточения противника».

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по итогам проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, спровоцированного госпереворотом на Украине, на котором абсолютно большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.