Пользователи заявили о сбое в работе Telegram по всему миру
С проблемами в работе мессенджера столкнулись граждане России, Белоруссии, Германии и ряда других стран.
Фото: Schaube/ face to face/ Globallookpress
27 июня пользователи Telegram сразу из нескольких стран сообщили о перебоях в работе мессенджера. Проблемы коснулись России, Германии, Украины, Белоруссии и ряда других европейских стран, сообщает портал Downdetector. При этом проблемы коснулись обоих версий - и мобильной и компьютерной, а так же «упал» сайт Telegram.
Что стало причиной пока неизвестно. Работу приложения удалось восстановить только ближе к четырем вечера.