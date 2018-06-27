Пользователи заявили о сбое в работе Telegram по всему миру

27 июня пользователи Telegram сразу из нескольких стран сообщили о перебоях в работе мессенджера. Проблемы коснулись России, Германии, Украины, Белоруссии и ряда других европейских стран, сообщает портал Downdetector. При этом проблемы коснулись обоих версий - и мобильной и компьютерной, а так же «упал» сайт Telegram.

Что стало причиной пока неизвестно. Работу приложения удалось восстановить только ближе к четырем вечера.