Федор Конюхов попросил Путина помочь с погружением в Марианскую впадину

Известный российский путешественник Федор Конюхов на церемонии вручения госнаград в Кремле попросил у президента РФ Владимира Путина помощи в организации погружения в Марианскую впадину.

Как пишет РИА Новости, новую экспедицию Конюхов проведет совместно с ученым-океанологом Артуром Чилингаровым. Известный путешественник уверен, что погружение выведет нашу страну «на первый уровень» в изучении мирового океана.

«Мы сейчас с Артуром Николаевичем Чилингаровым готовим экспедицию - погружение в Марианскую впадину, и мы просим ваших и благословения, и помощи», - сказал путешественник российскому лидеру.

Федора Конюхова наградили орденом Почета за заслуги в области изучения возможностей человека в экстремальных условиях. Как отметил Конюхов, поблагодарив главу государства за высокую награду, что «это за те экспедиции, которые он совершил за полвека».

«Я надеюсь, что РФ сможет поставить флаг в самой глубокой точке нашей планеты», - подытожил Конюхов.

В среду 27 июня в Кремле проходит церемония вручения госнаград. Артиста Владимира Этуша наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, пианист Денис Мацуев из рук Путина получил орден Почета, а певец Иосиф Кобзон - знак отличия «За благодеяние».