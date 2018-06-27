В Раде обвинили США в разжигании конфликта в Донбассе

Соединенные Штаты не заинтересованы в окончании военного конфликта на Украине и делают все для его продолжения, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«В окончании военного конфликта не заинтересованы, в первую очередь, Соединенные Штаты. Потому что санкции ослабляют Евросоюз и Российскую Федерацию - это два геополитических противника США, поэтому через внешнее управление они всеми возможными способами разжигают военный конфликт на территории нашей страны», - сказал он в эфире телеканала NewsOne.

По мнению депутата, нынешняя украинская власть «изменила родине», действуя в интересах Вашингтона, а не собственных граждан.

Мураев отметил, что киевскому режиму также выгоден конфликт в Донбассе, потому что определенные люди имеют возможность зарабатывать на этой войне деньги, поэтому закончиться противостояние внутри страны может только после смены власти.

Тем временем в Донбассе продолжаются попытки уничтожения мирных жителей. ВСУ ведут прицельный огонь по жилым домам населенных пунктов Донецкий и Красный Яр.