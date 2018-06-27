Кабмин отказался от идеи продажи лекарств вместе с продуктами

Правительство РФ отказалось от идеи разработки поправок в законодательство, которые разрешили бы продавать безрецептурные лекарства в продовольственных магазинах.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на департамент соцразвития, после того, как о разработке законопроекта доложили вице-премьеру Татьяне Голиковой, его сняли с контроля кабмина.

По словам представителя Голиковой, документ получил много отрицательных отзывов, поэтому Минпромторг предложил прекратить работу над ним.

О разработке закона стало известно еще в конце 2017 года. Минпромторг объяснил, что это повысит уровень доступности лекарств, а также поможет развитию конкуренции, что приведет к снижению цен на препараты. Также сообщалось, что в случае принятия закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств, количество аптек в стране сократится.