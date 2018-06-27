Путин вручил государственные награды в Кремле

Владимир Путин вручил государственные награды - ордена и знаки отличия - выдающимся гражданам нашей страны.Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Высокой чести удостоились около 40 человек - спортсмены, ученые, деятели культуры, космонавты, врачи и работники сельского хозяйства.

«Каждый из вас добился выдающихся результатов в своей деятельности. Ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд - это значимый вклад в развитие России. И, конечно, у этого вклада есть и огромное нравственное значение. Ваша жизнь - это пример напряженного труда, смелого поиска, преданности своему делу», - сказал президент.