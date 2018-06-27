В России могут ввести ограничение на расчет наличными

Глава «Русфинанс банка» Сергей Озеров заявил о неизбежности введения в России ограничений на максимальную сумму наличных средств, которой смогут рассчитываться физические лица.

По его словам, несколько лет назад предлагалось установить максимальную сумму для оплаты наличными в 600 тысяч рублей, однако законодательно решение так и не было принято. Он отметил, что в некоторых странах Европы установлен порог на рассчет наличными в €1 тысячу.

«Мы к этому тоже придем, это вопрос времени», - цитирует Озерова РИА Новости.

В прошлом году в СМИ появилась информация, что Минэкономразвития и Минфин планируют ограничить покупки за наличные средства, чтобы сократить сектор так называемой теневой экономики.